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Стоматолог назвал главное правило поддержания здоровья зубов

Стоматолог Садовский: одной зубной щеткой здоровье зубов поддержать не получится
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Для здоровья полости рта недостаточно чистить зубы щеткой и пастой – так человек не сумеет вычистить остатки пищи из межзубного пространства и десневых карманов. Как минимум, необходимо регулярно использовать флоссс, то есть зубную нить, рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС Владимир Садовский Общественной Службе Новостей.

«Мы в стоматологической ассоциации считаем, что в джентльменский набор воспитанного человека должен входить союзный квартет из щетки, пасты, флосса, то есть нити зубной, и ополаскивателя», — отметил врач.

Чистить зубы щеткой и пастой нужно дважды в день – утром и вечером. Причем важно делать это сразу после пробуждения, так как за ночь во рту размножаются микробы, которые при проглатывании могут привести к воспалению в ЖКТ. После завтрака нужно полоскать рот, а также использовать флосс для вычищения остатков пищи между зубов.

После обеда также достаточно сполоснуть рот, воспользоваться флоссом или, если нет такой возможности, немного пожевать жевательную резинку без сахара, считает стоматолог. Важно, чтобы после вечерней чистки зубов в рот больше никакая пища не попадала.

Использование флосса врач назвал обяхательным, отметив, что в противном случае пища будет застревать в пространстве между зубов и отдавливать десневые сосочки. Это чревато кариесом в межзубных промежутках, гингивитом и пародонтитом.

Что касается ополаскивателя, то это желательный, но не обязательный этап чистки зубов. Если у человека здорова зубная полость, нет запахов, признаков гингивита, не появляется примесей крови после чистки, то пользоваться такими средства необязательно, считает Садовский. Кроме того, использовать ирригаторы и зубные щетки россияне могут по своему усмотрению. Так, первые показаны при необходимости промывания мостовидных протезов, в остальных случаях применять их необязательно, заключил стоматолог.

Как сообщил «Газете.Ru» стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Спартак Товмасян, паста с фтором полезна для укрепления зубов. По его словам, зубных пастах чаще всего используется фторид натрия или монофторфосфат. Они участвуют в процессе реминерализации: восстанавливают поврежденную эмаль и делают ее более устойчивой к воздействию кислот.

Ранее стоматолог назвала эффективную щетку для ежедневной чистки зубов.

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