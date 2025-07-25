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Стало известно, какие продукты влияют на запах тела

Pravda.Ru: рыба, мясо и капуста влияют на запах тела
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Некоторые продукты могут повлиять на запах тела человека, например, «рыбный» запах может возникать из-за соединения триметиламина, которое образуется при переработке холина из морепродуктов. Об этом сообщила диетолог Эрин Палински-Уэйд, передает Pravda.Ru.

По ее словам, у людей с редким заболеванием триметиламинурией такой аромат может возникнуть после употребления фасоли и брокколи. Брокколи и цветная капуста могут стать причиной неприятного запаха тела из-за выделения сернистой кислоты, которая усиливает запах при взаимодействии с потом и газами, острые специи, например, карри и тмин, – усиливают запах тела благодаря содержащимся в них серосодержащим соединениям.

В красном мясе также есть белки, которые могут усилить запах при взаимодействии с кожными бактериями.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала газете «Известия», что летом для поддержания здоровья и хорошего самочувствия важно соблюдать водный баланс и правильный подход к питанию.

«Эксперты подчеркивают, что не у всех людей запах тела меняется одинаково из-за этих продуктов, поскольку генетические факторы также играют важную роль в том, как проявляются запахи», – добавили в сообщении.

Фармацевт Аббас Канани из Великобритании до этого говорил, что для снижения потливости в жаркую погоду нужно отказаться от острой пищи и кофеина. По словам Канани, из рациона нужно убрать как можно больше продуктов, богатых жирами.

Ранее россиянам назвали духи, которые летом могут пахнуть мочой и потом.

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