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Россиянам рассказали о полезных свойствах сельди для здоровья

Pravda.Ru: сельдь поможет укрепить сердце и сосуды
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Сельдь стоит включать в свой рацион питания, потому что эта рыба обладает множеством полезных свойств, в том числе положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует улучшению общего состояния организма за счет омега-3 жирных кислот. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В ней содержится легкоусвояемый белок, который необходим для роста и восстановления тканей, а также витамины D и B12, которые важны для здоровья костей и нервной системы. Фосфор, калий и селен в ее составе поддержат работу иммунной системы и улучшают обмен веществ.

В пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ФГБУ «Нацрыбресурсы» газете «Известия» сообщили, что оптовые цены на тихоокеанскую сельдь упали на 21,3%.

«Сельдь живет в дикой природе и не подвергается воздействию антибиотиков и искусственных кормов», – добавили в сообщении.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самой полезной рыбой для здоровья пожилых считается морская сельдь, которая содержит комплекс необходимых витаминов и элементов. По ее словам, в ней есть легкоусвояемый белок, а также больше количество омега-3 жирных кислот, которые входят в состав клеточной мембраны и поддерживают эластичность клеток.

Ранее были названы четыре главных полезных свойства сельди.

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