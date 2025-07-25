Названо растение, которое поможет отпугнуть комаров

Растение цитронелле имеет яркий цитрусовый аромат, который поможет отпугнуть комаров. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, оно может замаскировать запах тела человека и сбить насекомых с пути. Растение можно поставить на балконе, террасе или подоконнике, лучше всего возле окон, дверей и других входов. Оно требует ежедневного солнечного света, а также регулярного полива два-три раза в неделю. Кроме того, можно также использовать масло цитронеллы.

В пресс-службе сервиса «СберАвто» газете «Известия» сообщили, что после дождей и резкого потепления в ряде регионов страны ожидается увеличение популяции комаров. Чтобы поддерживать чистоту в салоне авто, важно проверить состояние фильтра — старый очиститель может пропускать насекомых через систему вентиляции.

«Его можно разводить с водой и распылять на одежду, мебель или использовать с аромадиффузором. Отлично подойдут и свечи с этим ароматом — они хороши для летних вечеров на открытом воздухе», – добавили в сообщении.

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что современные фумигаторы являются наиболее простым способом для борьбы с комарами, которые проникли в помещение через окна.

Ранее москвичей предупредили о нашествии комаров.