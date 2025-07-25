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Названо растение, которое поможет отпугнуть комаров

Pravda.Ru: цитронелле поможет отпугнуть комаров
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nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Растение цитронелле имеет яркий цитрусовый аромат, который поможет отпугнуть комаров. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, оно может замаскировать запах тела человека и сбить насекомых с пути. Растение можно поставить на балконе, террасе или подоконнике, лучше всего возле окон, дверей и других входов. Оно требует ежедневного солнечного света, а также регулярного полива два-три раза в неделю. Кроме того, можно также использовать масло цитронеллы.

В пресс-службе сервиса «СберАвто» газете «Известия» сообщили, что после дождей и резкого потепления в ряде регионов страны ожидается увеличение популяции комаров. Чтобы поддерживать чистоту в салоне авто, важно проверить состояние фильтра — старый очиститель может пропускать насекомых через систему вентиляции.

«Его можно разводить с водой и распылять на одежду, мебель или использовать с аромадиффузором. Отлично подойдут и свечи с этим ароматом — они хороши для летних вечеров на открытом воздухе», – добавили в сообщении.

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что современные фумигаторы являются наиболее простым способом для борьбы с комарами, которые проникли в помещение через окна.

Ранее москвичей предупредили о нашествии комаров.

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