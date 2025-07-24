Эксперты заявили об уменьшении потребности в российских учителях начальных классов

Из-за значительного уменьшения количества детей потребность в учителях начальных классов школ в ближайшие годы будет быстро снижаться. Об этом, ссылаясь на исследование профсоюза «Учитель», сообщает газета «Известия».

По подсчетам аналитиков, в этом учебном году в первый класс пойдет на 100 тысяч учеников меньше, чем в прошлом учебном году. А в начальной школе в целом с 1 сентября нынешнего года будет меньше на 346,7 тысячи учеников.

В ближайшие годы число детей в начальных классах будет снижаться еще большими темпами. Так, в 2026/27 учебном году в первом классе будет учиться на 429,7 тысячи меньше детей, чем годом ранее, а в 2027/28 году еще на 411 тысяч меньше.

Эти данные свидетельствуют о том, что в ближайшие три года станут лишними 58,8 тысячи преподавателей начальной школы. Часть из них после повышения квалификации может перейти в среднюю школу, но с 2028 года число учеников начнет снижаться и там.

15 июля глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить обучение в российской школе до 8 и 10 лет. По его мнению, это снизит в России средний возраст рождения первого ребенка.

Ранее в РФ предложили ввести «премию за скорость» при рождении второго ребенка.