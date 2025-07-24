«Единая Россия» поддержит рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта

Партия «Единая Россия» в рамках сотрудничества с Российским экспортным центром создаст единую систему поддержки экспорта по всей стране и будет информировать бизнес о различных возможностях для обучения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В «Единой России» подчеркнули, что взаимодействие с РЭЦ направлено на реализацию стратегической цели, поставленной главой государства — к 2030 году нарастить объемы несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.

«Сегодня Россия может претендовать на глобальное лидерство в самых разных сферах — от производства органического продовольствия до беспилотных систем. Для этого надо эффективно защищать внутренний рынок, поддерживать отечественных производителей, создавать им все условия для роста и выхода на международные рынки», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он добавил, что политическая сила совместно с РЭЦ способна многое сделать в этом направлении, так как обладает возможностями для принятия решений на уровне как законодательной, так и исполнительной власти и широкой сетью международных контактов.

Совместная работа также подразумевает вовлечение региональных компаний в добровольную сертификацию «Сделано в России», образовательные программы и тиражирование лучших практик.

В свою очередь, в РЭЦ сообщили, что одним из главных инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта является программа «Сделано в России». Она обеспечивает комплексное продвижение экспорта и «мягкой силы» РФ: от выставок до онлайн-торговли и сертификации.

С 2022 года, по данным РЭЦ, благодаря программе бизнес заключил экспортные контракты на сумму более 420 млрд рублей. Сотрудничество с «Единой Россией», считают в организации, способствует также продвижению бренда «Сделано в России» — единственного национального бренда, который является гарантом качества.