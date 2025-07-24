В Москве прошло состязание талисманов спортивных организаций и сообществ

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) провел на Большой спортивной арене «Лужники» соревнование среди символов спортивных организаций и сообществ «Битва маскотов». В мероприятии приняли участие семь талисманов со всей страны.

В рамках турнира маскоты ВК «Локомотив-Новосибирск» (лось Локос), ХК «Сибирь» (снеговик), ХК «Динамо-Москва» (волк), ПФК ЦСКА (конь), ФК «Спартак-Москва» (Кабанатор), студенческого бегового клуба НИУ ВШЭ (Вышкинская ворона) и спортивного портала «Чемпионат» (тигр Чемп) последовательно выполняли различные задания. Соревнования комментировал трехкратный чемпион России по регби и телеведущий Василий Артемьев.

Самым спортивным талисманом по итогам турнира был признан маскот ВК «Локомотив-Новосибирск». Самым ярким читатели официальной страницы «Чемпионата» в соцсети VK назвали символ ХК «Сибирь».

«Проект органично вписался в концепцию спортивного портала. Он не только развлекает нашу аудиторию, но и привлекает новых зрителей, в том числе тех, кто раньше не интересовался спортом», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Он добавил, что «Битва маскотов» имеет большой потенциал и будет развиваться, в будущем планируется дополнить его новыми испытаниями и номинациями.