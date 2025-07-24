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В Англии врач тайно добавлял сперму в кофе коллеги и был пожизненно отстранен от работы

Британский терапевт добавлял сперму в кофе коллеги и лишился лицензии врача
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Police Department

В Англии терапевт Николас Чепмен из Сомерсета был пожизненно лишен лицензии и отстранен от работы после того, как выяснилось, что он неоднократно подмешивал свою сперму в кофе своей коллеге, пишет Daily Mail. Его действия были квалифицированы как сексуальное насилие и грубое нарушение профессиональной этики.

Коллега Николаса заподозрила неладное в 2020 году, когда ее кофе стал иметь «солоноватый вкус» и оставлял в раковине «густые липкие следы». Позже, обнаружив у Чепмена коллекцию контейнеров с подозрительными образцами, она передала один из приготовленных им напитков в полицию. Экспертиза подтвердила наличие ДНК самого врача.

Королевский суд Глостера признал Чепмена виновным по одному пункту обвинения в совершении сексуальных действий без согласия — за то, что он заставил коллегу «проглотить его сперму». Он был приговоре,
н к 12 месяцам общественного надзора и 200 часам неоплачиваемой работы, а также получил 10-летний запрет на контакт с жертвой и пятилетний надзорный ордер.

На слушаниях в Медицинском трибунале (MPTS), завершившихся в июле 2025 года, были озвучены дополнительные подробности дела. Выяснилось, что в период с 2016 по 2021 год Чепмен систематически домогался еще одной коллеги. Он показывал ей свои интимные фотографии, касался ее без согласия, а также предлагал найти его в приложении для знакомств. Эти обвинения также были признаны доказанными.

Председатель трибунала Джонатан Стори заявил, что только лишение лицензии врача Чепмена и пожизненное отстранение от медицинской деятельности могут отразить всю серьезность его поступка, что и было в итоге сделано.

«Такое поведение абсолютно недопустимо и подрывает доверие общества к медицинской профессии», — говорится в заявлении.

Сам Чепмен пытался оправдаться редким заболеванием, из-за которого, по его словам, он «непроизвольно выделял сперму». Он утверждал, что собирал образцы для тестирования и не знал, как они оказались в кофе. Однако суд назвал его объяснения «абсурдными и противоречивыми».

Жертва заявила в суде, что чувствует себя преданной и до сих пор испытывает эмоциональные последствия произошедшего.

Ранее американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей.

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