В России создадут центр по разработке детских игрушек

Советник Ямпольская: в РФ планируют создать центр по разработке детских игрушек

В России планируют создать центр по разработке детских игрушек. Об этом в интервью ТАСС сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Общество «Знание» совместно с Движением Первых ранее запустило конкурс по разработке отечественных игрушек. Целью конкурса является стимулирование на рынке разработки и производства отечественных игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

По словам советника президента, работа над созданием центра начнется уже осенью.

«Сейчас мы закончим этот конкурс и осенью подойдем к вопросу создания этого центра. Скорее всего, это будет конструкторское бюро и центр дизайна», — заявила Ямпольская.

Она отметила, что изначально, когда появилась идея конкурса, казалось, что это станет его логическим завершением. Задачей конкурса было привлечение внимания к данной сфере.

До этого первый заместитель министра Александр Бугаев заявил, что министерство просвещения России готовит единые методические рекомендации для педагогов школ и детских садов по использованию игр и игрушек с учетом возраста и социокультурных особенностей детей.

По его словам, новые рекомендации помогут педагогам правильно применять игры и игрушки в различных форматах деятельности, учитывая возрастные и культурные особенности воспитанников.

Ранее в России вырос спрос на новые жуткие игрушки.