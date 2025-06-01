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В России собрались разработать единые рекомендации по детским игрушкам

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию игрушек в детсадах и школах
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Shutterstock

Министерство просвещения России готовит единые методические рекомендации для педагогов школ и детских садов по использованию игр и игрушек с учетом возраста и социокультурных особенностей детей. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра Александр Бугаев на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Он отметил, что вместе с профильными комиссиями разрабатываются единые требования к качеству и безопасности образовательной среды, включая использование детских игрушек.

По словам Бугаева, новые рекомендации помогут педагогам правильно применять игры и игрушки в различных форматах деятельности, учитывая возрастные и культурные особенности воспитанников.

Кроме того, общество «Знание» вместе с Движением Первых запустило конкурс по созданию отечественных игр и игрушек для детей с самого раннего возраста. Инициатива направлена на поддержку разработки продукции, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях. Такие игрушки, по задумке организаторов, будут способствовать знакомству детей с историей страны, развитию творческого и технического мышления, воспитанию патриотизма и формированию установки на крепкую и многодетную семью в будущем.

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