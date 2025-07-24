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IT-эксперт назвал сильные и слабые стороны суверенного искусственного интеллекта

Эксперт Бедеров: слабость суверенного ИИ – высокая стоимость и зависимость от импорта
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Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости суверенного искусственного интеллекта в России и его законодательного регулирования. Это стратегический проект с акцентом на безопасность, но слабые места пока бросаются в глаза, заявил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Суверенный ИИ в России — это стратегический проект с акцентом на безопасность и контроль. Его сильные стороны включают адаптацию под локальные нужды, защиту данных, поддержку госсектора. Слабые места, которые пока бросаются в глаза, — это относительно высокая стоимость, риск изоляции, зависимость от импорта комплектующих», — сказал он.

Бедеров рассказал, что суверенный ИИ – концепция, при которой государство полностью контролирует разработку, инфраструктуру, данные и применение технологий в своих границах. Эксперт объяснил, что из себя представляет государственная языковая модель.

«Это предполагает локализацию инфраструктуры, национальные данные и модели, государственный контроль и независимость от внешних заимствований. Считается, что суверенные LLM эффективны для узкоспециализированных задач (например, анализ ГОСТов или работа с документами на национальных языках), но уступают глобальным аналогам в универсальности и ресурсоемкости», — сказал он.

Ранее депутат призвал россиян отказаться от ИИ, чтобы не отупеть.

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