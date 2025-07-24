«Думать приятнее»: депутат призвал россиян отказаться от ИИ, чтобы не отупеть

Россиянам стоит осторожнее относиться к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ), так как они рискуют стать глупее. ИИ пагубно сказывается как на языке, так и в целом на интеллекте людей, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман, подчеркнув, что сам отказался от использования нейросетей.

Любые имитаторы интеллекта «оглупляют» человека, в результате чего он постепенно теряет способность думать. Причем исследования доказали, что даже отказ нейросетей после длительного использования не позволяет вернуть былые интеллектуальные способности, подчеркнул Вассерман.

«Такие технологии неизбежно вредят человеку. Наш мозг, так же, как и наши мышцы, нуждается в постоянных упражнениях. Если вы от этих упражнений отказываетесь — последствия за ваш счет», — добавил депутат.

По словам парламентария, сам он нейросети не использует, так как считает, что «думать – очень приятное занятие». Людям, которые привыкают к этому, уже не захочется жертвовать этим навыком, особенно с учетом того, что лучше всего жить своим умом, заключил Вассерман.

До этого ученые из Университета Дьюка выяснили, что сотрудники, использующие ИИ на работе, воспринимаются окружающими как менее компетентные, ленивые и недостаточно мотивированные. Эти социальные стереотипы могут даже повлиять на карьеру — вплоть до отказа при приеме на работу. Авторы подчеркивают: парадокс в том, что работники используют нейросети, чтобы работать лучше — но окружающие часто делают из этого обратный вывод.

Ранее стало известно, что ИИ станет ключом к лечению деменции, заявили ученые.