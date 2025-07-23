В Екатеринбурге на видео попал момент избиения подростка из-за испорченной двери подъезда

В Екатеринбурге отец и сын избили школьника за испорченную дверь в подъезде

В Екатеринбурге 14-летний школьник пострадал после избиения около подъезда. Об этом сообщает «Екатское чтиво».

Как рассказал очевидец, кто-то сломал в подъезде двери и испортил стены. Местные жители, отец и его взрослый сын, подумали, что это сделал один из подростков, сидевших в подъезде, при этом сам молодой человек был не виноват.

Несмотря на это юношу избили. На кадрах с места заметно, как взрослые мужчины наносят школьнику травмы. При этом рядом находятся еще несколько человек.

По данным Telegram-канала, подросток получил несколько повреждений, среди которых – сотрясение мозга.

Вместе с родителями молодой человек обратился в полицию. В МВД заявили, что подросток направлен на прохождение экспертизы, чтобы установить степени тяжести вреда здоровью.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников инцидента и проводят другие мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Ранее под Калининградом мужчина напал на подростков и потребовал показать ему закладки.