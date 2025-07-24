«Надежда, что Си Цзиньпин повлияет»: живущая в Камбодже россиянка — о конфликте с Таиландом

Жители Камбоджи надеются, что столкновение с Таиландом вскоре прекратится, но в случае эскалации конфликта рассчитывают на помощь Китая. Об этом «Газете.Ru» рассказала живущая в стране китаевед из Москвы Анастасия Шередько. По ее словам, наземные переходы на границе с Таиландом сейчас закрыты.

«Я живу в Камбодже шесть лет, в основном в городе Сиануквиль — это другой конец страны. К примеру, до граничащей с Таиландом провинции Пайлина — 422 км, до Пойпета — 500 км. Это 7-9 часов на машине и 10 - 12 на автобусе. Те, кто знает о предыдущих конфликтах, успокаивают, что обычно только тайско-кхмерская граница страдает. В городе в данный момент все спокойно с военной точки зрения — так было с момента моего прилета. Насколько мне известно, воздушное пространство открыто, но мое мнение, что это определенный риск — лететь над зоной боевых действий. Наземные переходы на границе закрыли. В Сиануквиле сейчас много полиции: выявляют нелегальных мигрантов и проверяют иностранцев по всей стране. Я переживаю, потому что люблю эту страну — ни один нормальный человек не хочет войны. Еще у нас надежда, что если все будет серьезно, Си Цзиньпин (председатель КНР — «Газета.Ru») как-то повлияет, чтобы война остановилась. Местные также сохраняют сдержанный оптимизм», — сказала Анастасия.

Девушка рассказала, что с недавнего времени камбоджийские власти решили не вести торговые отношения с Таиландом.

«С начала конфликта в 2025-м Камбоджа отказалась от тайского интернета и электроэнергии, а также ввели товарное эмбарго — отказались от тайской продукции. Теперь все свое», — пояснила Анастасия.

24 июля власти Таиланда и Камбоджи сообщили о перестрелке на границе. По данным тайского командования, Камбоджа первой применила беспилотники и реактивные гранаты. Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин.

Государства спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже происходило кратковременное боестолкновение.

По данным командования Таиланда, сейчас и Таиланд, и Камбоджа, удерживают позиции на границе. После того, как на одном из участков боевых действий наступление Камбоджи захлебнулось, камбоджийские солдаты провели маневры и предприняли попытку контратаки. Также на границе было уничтожено как минимум два камбоджийских танка. Тайские войска также активно применяют танки в ответных боевых действиях, а также производят сбросы снарядов на базы противника.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда.