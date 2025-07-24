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В Москве двое рабочих отравились метаном

В Москве двое рабочих, предварительно, отравились метаном в колодце
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На Автозаводской улице в Москве двое рабочих, предварительно, отравились метаном в колодце. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным журналистов, первый мужчина спустился на глубину около пяти метров, но быстро потерял сознание. За ним последовал его коллега, который тоже вскоре перестал подавать признаки жизни. Сейчас на месте работают экстренные службы — они пытаются извлечь обоих мужчин. Их состояние пока неизвестно.

В начале июля в Краснодарском крае двое рабочих отравились парами метана при очистке коллектора. Инцидент произошел в Канаевском районе.

До этого в Москве правоохранительные органы обнаружили в коллекторе на строительном объекте двоих мужчин без признаков жизни. По данным прокуратуры, они проводили монтажные работы по установке канализации.

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