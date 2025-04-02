Эксперты призвали садоводов поливать растения колой, чтобы помочь им расти, пишет Mirror.

После долгой зимы многие садоводы сталкиваются с проблемами на своих участках. Холодная погода, сильные ветры и проливные дожди приводят к эрозии почвы, а газоны и грядки требуют серьезного восстановления, считают специалисты. Особую трудность представляют сорняки, которые за зиму успевают захватить значительные территории. Эти растения не только портят внешний вид сада, но и активно поглощают питательные вещества из почвы, лишая культурные растения возможности нормально развиваться.

Для улучшения качества почвы традиционно используют органические удобрения — компост, перегной или овощные отходы. Однако существует и необычный способ подкормки растений — при помощи колы, рассказали эксперты. Специалисты объясняют, что в составе популярного напитка содержатся калий, фосфор, углерод, сера и натрий — элементы, необходимые для роста растений. В небольших количествах эти вещества могут оказать положительное влияние, особенно на азалии и рододендроны.

При использовании Coca-Cola в садоводстве крайне важно соблюдать меру. Эксперты рекомендуют применять этот метод не чаще одного раза в несколько недель, предварительно разбавив напиток водой. Ежедневный полив колой может привести к печальным последствиям — ожогам корневой системы и увяданию. Кроме того, высокое содержание сахара в напитке может привлечь на участок насекомых-вредителей.

Ранее американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей.