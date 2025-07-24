На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии отзывают 16 тыс. игрушечных пистолетов, способных стрелять боевыми патронами

OC: в Японию попали 16 тыс. игрушечных пистолетов, способных стрелять патронами
true
true
true
close
Odditycentral.com

В Японии срочно отзывают 16 тысяч игрушечных пистолетов, способных стрелять настоящими боеприпасами, пишет Oddity Central.

Власти Японии объявили о повышенной готовности после того, как на территории страны были выявлены около 16 тысяч пластиковых игрушечных пистолетов, потенциально пригодных для стрельбы боевыми патронами. Эти изделия распространялись как призы в автоматах с игрушками — так называемых «когтевых машинах» — по всей стране.

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) опубликовало предупреждение о том, что указанные устройства фактически могут представлять собой незаконное огнестрельное оружие. Согласно сообщению, пистолеты были импортированы из Китая и продавались под видом безопасных игрушек. Однако экспертиза показала, что их конструкция позволяет модифицировать изделия для использования настоящих патронов.

Владение такими изделиями может нарушать японский Закон о контроле над мечами и огнестрельным оружием. Власти призывают граждан незамедлительно сообщать о выявлении подобных предметов в ближайшее отделение полиции. Правоохранительные органы подчеркивают, что использование этих изделий может привести к тяжелым травмам. Кроме того, в случае выстрела пистолет может взорваться в руке владельца из-за низкого качества материалов.

Ранее в США подросток получил пулевые ранения во время перестрелки на водяных пистолетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами