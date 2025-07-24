В Японии отзывают 16 тыс. игрушечных пистолетов, способных стрелять боевыми патронами

В Японии срочно отзывают 16 тысяч игрушечных пистолетов, способных стрелять настоящими боеприпасами, пишет Oddity Central.

Власти Японии объявили о повышенной готовности после того, как на территории страны были выявлены около 16 тысяч пластиковых игрушечных пистолетов, потенциально пригодных для стрельбы боевыми патронами. Эти изделия распространялись как призы в автоматах с игрушками — так называемых «когтевых машинах» — по всей стране.

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) опубликовало предупреждение о том, что указанные устройства фактически могут представлять собой незаконное огнестрельное оружие. Согласно сообщению, пистолеты были импортированы из Китая и продавались под видом безопасных игрушек. Однако экспертиза показала, что их конструкция позволяет модифицировать изделия для использования настоящих патронов.

Владение такими изделиями может нарушать японский Закон о контроле над мечами и огнестрельным оружием. Власти призывают граждан незамедлительно сообщать о выявлении подобных предметов в ближайшее отделение полиции. Правоохранительные органы подчеркивают, что использование этих изделий может привести к тяжелым травмам. Кроме того, в случае выстрела пистолет может взорваться в руке владельца из-за низкого качества материалов.

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