Россиянам стал доступен новый препарат для лечения избыточной массы тела

Биофармацевтическая компания ПРОМОМЕД сообщила о запуске в продажу онлайн и в аптеках по всей стране российского препарата в одноразовых инжекторах для лечения ожирения и избыточной массы тела Велгия Эко. Весь цикл его производства выполняется на собственных мощностях компании.

В компании уточнили, что действующим веществом в препарате выступает семаглутид, также в составе отсутствуют консерванты, такие как фенол и бензиловый спирт. Это, по мнению производителя, уменьшает риск возникновения побочных реакций у чувствительных пациентов и людей с заболеваниями печени и почек.

«Устранение таких компонентов, как бензиловый спирт и фенол, снижает потенциальные риски и делает терапию еще более безопасной для более широкого круга пациентов», — отметила директор направления Эндокринология Группы ПРОМОМЕД Людмила Ковальчук.

В компании добавили, что в новой версии препарата сохранена классическая линия из пяти дозировок. Каждая упаковка рассчитана на месяц применения. Одноразовые инжекторы, считает производитель, могут способствовать удобству и точности введения без болевых ощущений.