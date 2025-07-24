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В аэропорту Горно-Алтайска открылся международный терминал

Станислав Кузнецов: терминал в Горно-Алтайске станет воротами в сердце Алтая
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Пресс-служба Сбера

В аэропорту Горно-Алтайска открыли международный терминал, сообщает пресс-служба Сбера.

Первыми новый терминал посетили участники первой международной экологической конференции.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, новый терминал станет воротами в сердце Алтая для иностранных туристов.

«Международное сообщение простимулирует рост индустрии гостеприимства и экотуризма, даст новые возможности для роста малого и среднего предпринимательства, и, как следствие, укрепит экономику региона», — сказал он.

Площадь нового терминала составляет 550 кв. м. Терминал построен с использованием современных алюминиевых коррозионностойких конструкций.

По словам генерального директора аэропорта Владимира Куликова, изначально новый терминал планировалось открыть к 2028 году.

«Благодаря слаженной работе всей команды аэропорта, профессионализму строителей и поддержке Сбера нам удалось открыть терминал в этом году», — сказал он.

К 2028 году в аэропорту завершится реконструкция аэродромной инфраструктуры, а также появится новый аэровокзальный комплекс. После этого аэропорт сможет обслуживать более 1,3 млн пассажиров ежегодно.

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