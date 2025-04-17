«РПП у 8-летних детей»: в РФ призвали запретить группы с пропагандой похудения

Группы в соцсетях сегодня все чаще популяризируют расстройства пищевого поведения (РПП) и нездоровую худобу. На этом фоне все чаще от РПП начинают страдать дети – оно проявляется уже в восьмилетнем возрасте, рассказала психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения, ДПТ-терапевт, специалист нейрографики Татьяна Захарова. Важно запретить такие страницы, заявила она в интервью Общественной Службе Новостей.

Сегодня уже в начальной школе дети страдают из-за недовольства внешним видом, стремятся похудеть. Выросло также число юношей с РПП. Причем подростки начинают испытывать к себе ненависть, отвращение к своему телу, отметила специалист.

«Они чувствуют, будто недостойны помощи, часто боятся непонимания и не рассказывают родителям. Зато они находят понимание в группах, которые культивируют расстройства пищевого поведения», — пояснила она.

Ресурсы, пропагандирующие стремление к экстремальной худобе и опасное самоповреждение, должны быть запрещены, подчеркнула психолог.

Однако только их блокировки недостаточно – это должен быть один из этапов работы в этом направлении, отметила Захарова. По ее мнению, необходимо проводить в школах и вузах регулярные тематические лекции о правильном отношении к питанию. Также важно готовить школьных психологов с навыками работы с детьми с РПП, при этом гарантируя детям конфиденциальность при обращении, заключила специалист.

До этого врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова отмечала, что отказ от еды в кругу семьи может говорить о наличии РПП у подростка. Она уточнила, что так может проявляться анорексия, которая характеризуется сильным снижением порций пищи и стремлением исключить из рациона большинство продуктов. Среди других ее симптомов — частые заявления о насыщении и резкое снижение веса.

Ранее в РФ создали портрет типичной девочки-подростка, рискующей столкнуться с РПП.