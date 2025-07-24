Россияне ответили, как родители наказывали их в детстве

«КП»: 31% россиян признались, что их были ремнем в детстве

Более половины (57%) россиян признались, что в детстве их ругали за любую провинность. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,9 тыс. человек.

По их словам, родители могли накричать на них, если они не слушались или делали что-то по-своему. 31% опрошенных заявили, что их били ремнем.

«Меня били за двойки, сейчас благодарен, что не упустили. По себе знаю, если бы не боялся родителей, забил бы на учебу», — поделился участник опроса.

Аналитики «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия», что более половины (52%) родителей в России манипулируют гаджетами, чтобы влиять на поведение своих детей.

25% заявили, что в детстве их ставили в угол и заставляли подумать над поведением, 18% — лишали общения с друзьями, закрывали дома и не пускали гулять. У 5% в наказание отбирали ценные вещи, игрушки, у более позднего поколения – гаджеты. 2% респондентов оставляли без сладкого. Еще 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что их наказывали молчанием.

Только 16% заявили, что их не наказывали дома.

Исследование IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян придерживаются идеи о том, что в воспитании лучше всего работает «метод кнута и пряника» — 57% ответили, что, по их мнению, лучшая стратегия — это сочетание наказаний за нежелательное поведение и поощрений за успехи и соблюдение правил.

Ранее юрист ответила, какое наказание грозит родителям за прогулки детей у воды.