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Названы регионы России, где стоит носить одежду с УФ-фильтрами летом

Специалист Минкина: на юге России стоит носить одежду с УФ-фильтрами
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Rido/Shutterstock/FOTODOM

Одежда и головные уборы, сделанные из специальных тканей с высоким UPF (UV protective factor), помогут сохранить здоровье кожи летом, их стоит надевать и в некоторых регионах России. Об этом kp.ru рассказала заместитель декана Лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, дерматовенеролог Оксана Минкина.

Она уточнила, что самый опасный уровень ультрафиолетового излучения фиксируется в странах, которые расположены близко к экватору. При этом в южных регионах России людям тоже важно обращать внимание на показатели.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова рассказала газете «Известия», что смена климата, интенсивное солнце и перелеты могут стать серьезным испытанием для кожного покрова, поэтому подготовку стоит начинать заранее.

«При путешествиях по России, особенно в пределах Северо-Кавказского и Южного федерального округа, также следует обращаться к прогнозу погоды и уточнять, какой индекс ультрафиолета ожидается. Чтобы можно было подстраховаться», — подчеркнула Минкина.

По ее словам, такую одежду стоит надевать, если человек собирается много времени проводить на пляже, в горах и на прогулках. Это могут быть купальники, костюмы для водного спорта, кепки и накидки.

Врач-косметолог, дермато-венеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что ярко-красные помидоры снижают риск солнечных ожогов. По ее словам, томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются в коже в результате воздействия УФ-лучей и уменьшать воспаление.

Ранее стало известно, какие люди наиболее уязвимы к воздействию солнца.

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