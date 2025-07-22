Стало известно, какие люди наиболее уязвимы к воздействию солнца

Люди с первым и вторым фототипом находятся в группе риска по воздействию ультрафиолета на кожу, поэтому они особенно уязвимы к солнечным лучам. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, в особенности это касается блондинов, потому что их кожа содержит мало пигмента меланина по сравнению с другими типами кожи. Она очень светлая, молочно-белая, розовая. Эксперт добавила, что остерегаться прямых солнечных лучей важно и белокурым детям.

«У них тоже веснушки присутствуют, волосы светло-русые, русые, каштановые. Глаза голубые, тоже серые. У них чуть лучше кожа загорает, но все равно требуется высокая защита, потому что есть риск солнечных ожогов и риск фотостарения. Это обитатели центральных и северных областей Европы», — добавила Сафонова.

Врач-косметолог, дермато-венеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что ярко-красные помидоры снижают риск солнечных ожогов. По ее словам, томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются в коже в результате воздействия УФ-лучей и уменьшать воспаление.

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