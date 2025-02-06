Ученые Якутии приступили к анализу возраста степного бизона, найденного в регионе

Ученые планируют определить возраст черепа степного бизона, найденного в западной части Якутии, с помощью радиоуглеродного анализа. В связи с этим на место находки будет отправлена экспедиция палеонтологов, сообщил научный сотрудник Академии наук Якутии Станислав Колесов ТАСС.

По информации Колесова, череп был обнаружен в Сунтарском районе. Исследователи предполагают, что он принадлежит к эпохе мамонтовой фауны и может иметь возраст около 25 тысяч лет.

Исследователь отметил, что бизон был одним из самых распространенных представителей мамонтовой фауны, и его численность можно сравнить разве что с оленями. Это животное обитало в многотысячных стадах на всех территориях, где встречались мамонты.

Бизоны не конкурировали с мамонтами из-за различных предпочтений в пище. Оба вида были травоядными, но бизоны предпочитали мягкие травы, тогда как мамонты питались более жесткими растениями. В условиях стресса бизоны могли есть мхи и кустарники.

Конкуренция могла возникать в холодные периоды и в моменты изменения растительного покрова.

Бизоны обитали на территории Якутии повсеместно, так как в этом регионе не было значительного покровного оледенения, в отличие от европейской части России. Колесов также упомянул другие интересные находки в Якутии, такие как останки сайгаков, которые встречаются реже из-за их меньшего размера. Уникальной является и находка детеныша гомотерия в Абыйском районе на севере Якутии. Этот котенок саблезубой кошки дожил только до трех недель, его тело сохранилось в отличном состоянии. Возраст находки — более 30 тысяч лет.

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