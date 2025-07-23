В Самаре супруги напали на экс-жену родственника и отрезали ей волосы

В Самаре 33-летняя женщина пострадала от нападения родственников бывшего супруга. Об этом сообщает МВД России по региону.

Инцидент произошел в августе 2024 года у дома на улице Стара-Загора. По заявлению местной жительницы, к ней подошли сестра бывшего мужа и ее супруг, которые, угрожая ножом и ножницами, нанесли ей телесные повреждения и отрезали часть волос. Они также угрожали ей физическим устранением. Нападавших спугнул друг потерпевшей.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли вещественные доказательства, включая пучок волос и видеозаписи с телефона пострадавшей. Потерпевшая утверждает, что конфликт связан с разводом и разногласиями по поводу воспитания ее девятилетней дочери.

В отношении 35-летнего мужчины и 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

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