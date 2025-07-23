На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Добровольцы восстановят постройки и жилые дома в приграничных районах Курской области

Волонтеры «Единой России» будут восстанавливать здания в Курской области
true
true
true
close
Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Добровольцы партии «Единая Россия» проведут работы для восстановления дворовых построек, жилых домов и социальных объектов в приграничных районах Курской области, не вошедших в компенсационные программы. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии добавили, что также волонтеры выполнят временный ремонт кровель — чтобы жители могли дожидаться строителей, проводящих капитальное восстановление, уже в своих домах. Кроме того, волонтеры восстановят и соцобъекты.

«В детском саду нужно закрыть тепловой контур и подготовить его к зиме. Он не работает, но на следующий год стоит в плане на капитальный ремонт. Важно его законсервировать», — уточнил уполномоченный по работе волонтерских групп «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич.

Особое внимание добровольцы партии уделяют одиноким и пожилым людям, многодетным семьям, одиноким родителям с детьми, близким участников спецоперации и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Также входящие в состав волонтерской группы юристы расскажут жителям, как отчитываться за финансы, которые они получат за капремонт, и как их оформить.

Ранее сообщалось, что партия развернула в Курской области волонтерский лагерь «Курского рубежа» для помощи в восстановлении жилья по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Владимира Якушева. В первой смене принимают участие жители девяти регионов России, включая Москву и ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами