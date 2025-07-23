Добровольцы восстановят постройки и жилые дома в приграничных районах Курской области

Добровольцы партии «Единая Россия» проведут работы для восстановления дворовых построек, жилых домов и социальных объектов в приграничных районах Курской области, не вошедших в компенсационные программы. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии добавили, что также волонтеры выполнят временный ремонт кровель — чтобы жители могли дожидаться строителей, проводящих капитальное восстановление, уже в своих домах. Кроме того, волонтеры восстановят и соцобъекты.

«В детском саду нужно закрыть тепловой контур и подготовить его к зиме. Он не работает, но на следующий год стоит в плане на капитальный ремонт. Важно его законсервировать», — уточнил уполномоченный по работе волонтерских групп «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич.

Особое внимание добровольцы партии уделяют одиноким и пожилым людям, многодетным семьям, одиноким родителям с детьми, близким участников спецоперации и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Также входящие в состав волонтерской группы юристы расскажут жителям, как отчитываться за финансы, которые они получат за капремонт, и как их оформить.

Ранее сообщалось, что партия развернула в Курской области волонтерский лагерь «Курского рубежа» для помощи в восстановлении жилья по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Владимира Якушева. В первой смене принимают участие жители девяти регионов России, включая Москву и ДНР.