«Единая Россия» подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы

Планы по основным направлениям законодательных инициатив, которые «Единая Россия» ставила перед собой, были исполнены, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, подводя итоги работы партии в весеннюю сессию Госдумы, сообщает пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что поддержка участников СВО и их семей является одним из основных направлений работы партии.

Также первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин рассказал, что в рамках поддержки партия смогла расширить круг лиц, которые имеют право на получение статуса «Ветеран боевых действий».

«Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий», — сказал он.

По словам Вяткина, в осеннюю сессию в Госдуме рассмотрят еще около 10 законопроектов по поддержке участников СВО и их близких.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков рассказал, что также партия провела работу над регулированием миграции, пресечением нелегальной миграции, поддержкой материнства, увеличением военной пенсии и по другим направлениям.

Жуков подчеркнул, что также была проведена большая работа по совершенствованию среднего профессионального образования и внесены поправки в закон «О бюджете».