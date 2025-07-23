На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы

Владимир Якушев: «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Планы по основным направлениям законодательных инициатив, которые «Единая Россия» ставила перед собой, были исполнены, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, подводя итоги работы партии в весеннюю сессию Госдумы, сообщает пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что поддержка участников СВО и их семей является одним из основных направлений работы партии.

Также первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин рассказал, что в рамках поддержки партия смогла расширить круг лиц, которые имеют право на получение статуса «Ветеран боевых действий».

«Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий», — сказал он.

По словам Вяткина, в осеннюю сессию в Госдуме рассмотрят еще около 10 законопроектов по поддержке участников СВО и их близких.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков рассказал, что также партия провела работу над регулированием миграции, пресечением нелегальной миграции, поддержкой материнства, увеличением военной пенсии и по другим направлениям.

Жуков подчеркнул, что также была проведена большая работа по совершенствованию среднего профессионального образования и внесены поправки в закон «О бюджете».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами