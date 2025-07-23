В Москве рассказали об идее создания талисмана проекта «Зал «Зарядье» — детям»

Для повышения комфорта и интереса юных посетителей к детской афише Московского концертного зала «Зарядье» в учреждении будет создан музыкальный талисман. Его маленькие москвичи могут выбрать на платформе «Активный гражданин — детям». Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор культурного учреждения Иван Рудин.

Он уточнил, что в ноябре прошлого года концертные программы для семейной аудитории учреждения были объединены в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям». В детскую афишу вошли интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные постановки, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

Каждый месяц, по словам Рудина, в зале «Зарядье» проходит около 10 событий для детей на площадках Большого и Малого залов, для самых маленьких гостей в новом концертном пространстве представлены беби-концерты с возможностью взаимодействия с музыкальными инструментами.

«Для еще более комфортного знакомства с детской афишей в зале «Зарядье» мы создали проводник в мир музыки — музыкальный талисман, с которым юные слушатели смогут встретиться не только на страницах программок, но и в самом концертном зале», — сообщил Рудин.

Он добавил, что на платформе «Активный гражданин — детям» сейчас представлены четыре варианта имен персонажей: Консолькин, Иоганн, Синьор Домидор и Восьмушкин, их характер раскрывается через стихи. Иван Рудин пригласил юных москвичей принять участие в голосовании и определить талисман проекта. Опрос продлится до 30 июля.

Авторизоваться на платформе можно в том числе с помощью «Московской электронной школы» (МЭШ). Для этого нужно ввести логин и пароль от ее учетной записи.