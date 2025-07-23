В Москве представят необычный мастер-класс в рамках «Лета в Москве»

В Москве на Чистопрудном бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» состоится художественно-танцевальный перфоманс под открытым небом «Образ тела», сообщает пресс-служба проекта.

Перфоманс представляет собой мастер-класс нового формата, в рамках которого любой желающий может стать художником-наблюдателем, натурщиком или профессиональным танцором.

Также в рамках перфоманса отдельное внимание было уделено музыкальному сопровождению, чтобы оно было не просто фоном, а задавало ритм выступления.

Первый показ состоится 26 июля. В этот вечер в рамках мастер-класса пройдет танец в стиле контемпорари под живой саксофон, а 1 августа – академический танец под сопровождение синтезатора.

В проекте также примут участие выпускники ведущих театральных институтов России. Режиссер мастер-класса – выпускница режиссерского факультета ГИТИСа Алина Болознева.