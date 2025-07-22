Воспитатели частного детсада в Уфе избивали ребенка за непослушание

В Уфе воспитатели детсада били трехлетнего ребенка по рукам за непослушание, сообщает «Честный Репортаж».

Мать трехлетнего Леона, который посещает частный детский сад «Игроград» в уфимском районе Нагаево, рассказала, что его неоднократно били по рукам. Сначала женщина сомневалась в этом, но когда ребенок стал плакать при виде одной из нянь, у нее возникли серьезные подозрения.

Родительница попросила руководство детсада предоставить записи с камер наблюдения, однако получила отказ. После этого в коллективе распространили слухи, что мать воспитанника — скандалистка и не платежеспособна.

Однако женщине удалось сделать аудиозаписи, подтверждающие, что Леона действительно били. Также доказательством этого стали сообщения из закрытого чата для сотрудников сада.

Тем не менее руководство учреждения так и не принесло извинений семье пострадавшего. Мать мальчика уже обратилась с заявлением в СК и УМВД.

Ранее заведующая частного детсада в Бузулуке ударила ребенка и попыталась оправдаться.