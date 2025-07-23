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Россияне назвали главные киберcтрахи

Более трети опрошенных россиян опасаются взлома банковского аккаунта
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Более трети (36%) опрошенных россиян опасаются взлома своих банковских аккаунтов. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Росгосстрах» (есть у «Газеты.Ru»).

Столько же участников исследования обеспокоены утечкой персональной информации: паспортных данных, ИНН или фотографий. За уязвимость своих близких — детей и пожилых родственников — переживают 27% россиян. Еще 9% считают серьезной угрозой взлом мессенджеров и социальных сетей.

Особое внимание россияне уделяют защите аккаунтов на портале «Госуслуги» — 60% назвали его наиболее значимым с точки зрения цифровой безопасности. Далее следуют интернет-банк (18%), личные фото и видео (13%), а также игровые аккаунты (9%).

Для защиты своих цифровых данных пользователи применяют разные методы. Антивирусные программы установлены у 30% опрошенных, 26% используют двухфакторную аутентификацию, 16% создают сложные пароли. Однако каждый четвертый (26%) признался, что не предпринимает системных мер для защиты информации.

Несмотря на различные способы защиты в интернете, 38% участников опроса сталкивались со взломом соцсетей и мессенджеров. В 16% случаев жертвами мошенников стали дети или близкие респондентов, 12% опрошенных потеряли доступ к игровым аккаунтам. Кроме этого, четверть пострадавших утратила доступ к учетным записям, 4% — деньги. При этом восстановить данные смогли лишь 17%. Только треть россиян отметили, что не сталкивались с подобными ситуациями.

На фоне высокой обеспокоенности за свою безопасность в сети россияне стали проявлять интерес к страховке от киберрисков: 40% выразили готовность застраховать свои данные от взлома и мошенничества, каждый пятый рассмотрел бы такую возможность при доступной цене и удобном оформлении. Лишь 17% уверены, что справятся с цифровыми угрозами самостоятельно.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

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