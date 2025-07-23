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Умер старейший в мире конь, принадлежавший когда-то легендарному актеру

В 40 лет умер старейший в мире конь, принадлежавший Берту Рейнольдсу
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Guinness World Records

Умер старейший в мире конь, принадлежавший когда-то легендарному актеру, пишет The Guardian.

Моки, арабский конь, который недавно был признан Книгой рекордов Гиннесса старейшей живущей лошадью в мире, умер во Флориде — всего спустя несколько недель после официального подтверждения его возраста. На момент смерти животному было 40 лет и 83 дня, что соответствует примерно 115 человеческим годам.

Моки родился 21 февраля 1985 года на ферме известного актера Берта Рейнольдса. Он был выведен как личная лошадь обладателя премий «Золотой глобус» и «Эмми» и оставалась на его ранчо до 1992 года, когда была продана.

Позднее животное оказалось под опекой жительницы Флориды Арики Дзамы. По ее словам, Моки стал не просто питомцем, а настоящим терапевтическим компаньоном для людей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

«Он любил поесть, обожая, когда его расчесывали, и с удовольствием дарил поцелуи. Каждый день с ним был особенным», — поделилась Дзама.

По словам владелицы, она надеялась, что Моки доживет до дня, когда официально получит звание старейшей лошади, однако животное умерло до церемонии чествования. Тем не менее, Арика гордится тем, что его долголетие было признано на международном уровне.

«Это то, чем я всегда буду дорожить. Он был действительно особенным парнем», — дополнила американка.
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Ранее в Париже на параде лошадь сбежала из строя и упала рядом с Макроном.

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