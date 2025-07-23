GigaChat поможет пользователям российского мессенджера защититься от аферистов

Пользователи MAX при помощи чат-бота GigaChat могут повысить цифровую грамотность для защиты от действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Как уточнили в компании, для противодействия аферистам в мессенджере уже доступен безопасный режим и действуют системы защиты пользовательских данных. В дополнение к ним пользователи платформы могут повысить цифровую грамотность для защиты от мошенников с помощью чат-бота GigaChat.

Для этого им предлагается ввести в диалог с ботом следующие вопросы: «Как понять, что тебе пишет мошенник?», «Как вести себя с мошенниками?» и «Что делать, если сообщил мошенникам данные карты, пароль из СМС?». В ответ GigaChat подробно расскажет, как распознать аферистов и не стать жертвой их действий.

Рекомендации бота, уверены в VK, помогут пользователям мессенджера избежать уловок мошенников и сохранить свою безопасность.