Названа самая вредная поза для сна

Во время сна важно учитывать положение тела, так как это напрямую влияет на здоровье человека. Неверные позы для сна могут привести к ухудшению его качества, негативно сказавшись на самочувствии, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

По мнению специалистов, сон на животе – это одна из самых вредных поз, так как в ней тело находится в неестественном положении. При этом у спящего сильно перенапрягаются шея, позвоночник, пережимаются артерии, из-за чего ухудшается кровоснабжение мозга. После сна на животе люди часто сталкиваются с тем, что после пробуждения у них болят позвонки, шейный отдел или вся спина целиком.

Кроме того, при сне на животе идет давление на внутренние органы, особенно на легкие и живот, отмечают эксперты. По этой причине можно «заработать» себе проблемы с пищеварением, предупреждают они.

Менее вредным считается сон на боку. Однако при этом отмечается, что и такая поза может навредить людям, страдающим заболеваниями респираторной системы – например, апноэ. Также навредить такая поза может при неправильном выборе подушки – в этом случае у человека могут заболеть шея и спина. Кроме того, если всю ночь спать на одном боку, то утром может онеметь часть лица или тела, что связано с нарушением кровообращения.

Спать на спине не рекомендуют людям, страдающим от апноэ и храпа – в такой позе язык и другие мягкие ткани горла закрывают дыхательные пути, усиливая храп. Любителям спать на спине, которые начали сталкиваться с болью, рекомендуют обратить внимание на матрас и подушку – нужно тщательно их выбирать, чтобы не навредить позвоночнику.

До этого кардиолог, сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала «Газете.Ru», что поза, в которой человек спит, может влиять на пищеварение, дыхание и даже на состояние кожи. Так, сон на боку, особенно на левом, считается полезным для пищеварения. Желудок расположен слева, поэтому гравитация помогает пище двигаться естественным образом, снижая риск изжоги и кислотного рефлюкса. Однако сон на правом боку, наоборот, может эти проблемы усугубить.

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