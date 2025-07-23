Моряки спасли мигранта, пытавшегося в одиночку переплыть Гибралтарский пролив

Моряки в Испании спасли мигранта, пытавшегося в одиночку переплыть Гибралтарский пролив, пишет Daily Mail.

У побережья испанской Малаги моряки спасли измождённого мужчину, который пытался пересечь Гибралтарский пролив с помощью ласт и резинового круга. Его заметили примерно в 15 км от берега, когда экипаж парусной лодки направлялся к Балеарским островам.

На опубликованных кадрах видно, как члены экипажа бросают мужчине спасательную верёвку и помогают ему подняться на борт. Он едва держался на воде и, попав на лодку, рухнул на палубу в изнеможении. Ему немедленно дали воду, сухую одежду, одеяло и немного еды.

Семья из южной Испании, находившаяся на борту, призналась, что сначала приняла мигранта за птицу или крупную рыбу. Позже они связались с береговой охраной, которая забрала мужчину с судна и доставила в порт Малаги.

По предварительным данным, мигрант, предположительно из Марокко, находился в состоянии сильного обезвоживания. Точная точка начала его опасного путешествия не установлена. Он был обнаружен в районе между Торремолиносом и Фуэнхиролой, недалеко от курортного города Бенальмадена на побережье Коста-дель-Соль.

Ранее в Нидерландах спасатели сняли с буя возле острова замерзающего голого мужчину.