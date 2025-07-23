Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался к юристу к первой половине 2025 года

Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался к юристу в первые 6 месяцев 2025 года, а 10% — минимум дважды, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и юридического сервиса «СберПраво».

Чаще всего россияне обращались к юристам по вопросам недвижимости (27%), возврата долгов (15%), защиты прав потребителей (11%), семейным вопросам (9%) и автомобильным спорам (6%).

По данным исследования, в 60% случаев россияне находят юристов через друзей и близких, 19% ищут специалистов в сети, 8% — на специализированных сервисах, а 6% — через соцсети.

При выборе юриста 53% опрошенных ориентируются на его опыт, 26% — на рекомендации друзей, а 16% опираются на стоимость услуг.

Как отметил управляющий директор-начальник управления «Проектный офис» правового департамента ПАО «Сбербанк» Кирилл Заневский, каждый человек должен иметь возможность получить качественную юридическую помощь.

«В «СберПраво» мы активно внедряем современные технологии, включая ИИ-агентов, которые помогают нашим юристам работать эффективнее, точнее отвечая на запросы клиентов», — сказал он.

Опрос проводился в июне 2025 года. Всего в нем приняли участие 47,2 тыс. человек.