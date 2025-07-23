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92-летний российский пенсионер потерял почти 1,5 млн, решив сыграть на бирже

На Кубани 92-летний пенсионер пытался разбогатеть, но проиграл аферистам
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От мошенничества пострадал 92-летний житель Краснодарского края. Он решил сыграть на бирже, но проиграл аферистам, сообщает полиция Кубани.

За помощью к правоохранителям обратился пожилой мужчина из Темрюка, который думал, что выгодно вложил сбережения в акции.

По словам пострадавшего, с ним в мессенджере связался неизвестный, который представился сотрудником биржи и предложил ему попробовать стать брокером.

Пенсионер не распознал обмана и, будучи уверенным в том, что собеседник помогает ему купить акции, перечислил более 1,4 млн рублей на «брокерский счет».

Однако мужчина так и не смог вывести прибыль — счет оказался недоступен, а «сотрудник биржи» пропал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей.

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