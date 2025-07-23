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Синхронистка раскрыла секреты стойкости прически и макияжа в воде

Синхронистка Пацкевич: желатин помогает сохранить стойкость прически в воде
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Павел Бедняков/РИА Новости

Пищевой желатин помогает синхронисткам добиться фиксации прически, его растворяют и наносят в жидком виде на волосы. Об этом Life рассказала многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич.

По ее словам, для макияжа спортсменок используют стандартные средства из масс-маркета, однако, их наносят на более жирную основу более толстым слоем. Так косметика выдержит короткий период нахождения в воде и будет видна судьям и зрителям издалека. При этом из соображений безопасности синхронистки отказались от накладных ресниц и косметики с блестками.

«У нас уже была история, что спортсменка перед чемпионатом мира 2009 года порезала сетчатку глаза блестками, которые расклеились в воде. Поэтому мы во избежание дискомфорта и в пользу здоровья спортсменов отказались от этой истории. И ресницы никогда не использовали, потому что не так много времени есть для подготовки макияжа перед стартом», — объяснила Пацкевич.

Визажист Меган Маркл Дэниел Мартин до этого раскрыл секрет ее макияжа. Дэниел Мартин рассказал, что наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно.

Ранее сообщалось, что женщина не смывала макияж 22 года и показала, что стало с ее лицом.

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