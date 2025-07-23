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Россиянам дали советы, что делать при тотальном отключении интернета

IT-эксперт Силаев порекомендовал создать офлайн-архив при отключении интернета
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

На фоне участившихся случаев отключения мобильного интернета россиянам стоит заранее принять меры для сохранения доступа к важной информации. Об этом в беседе с RT заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, первым шагом должна стать подготовка офлайн-архива: необходимо заранее сохранить электронные копии важных документов — например, паспорта и медицинского полиса — прямо в память устройства. Кроме того, рекомендуется загрузить офлайн-карты и выписать на бумагу важные телефонные номера.

Даже при полном отсутствии связи эти меры помогут сохранить доступ к критически важным данным, отметил специалист.

Он также посоветовал заранее выяснить, где находятся общественные места с бесплатным Wi-Fi (библиотеки, торговые центры, кафе).

В случае внезапного отключения интернета Силаев порекомендовал использовать мессенджеры с функцией отложенной отправки сообщений. Также он призвал помнить о традиционных средствах связи: SMS и стационарных телефонах. Чтобы повысить шансы остаться в сети, можно обзавестись SIM-картой альтернативного оператора, поскольку «разные операторы могут использовать различные частотные диапазоны и инфраструктуру».

Если высокоскоростной интернет пропал, то можно попробовать вручную переключить телефон на более старые стандарты связи (2G или 3G), которые могут продолжать работать, добавил Силаев.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения мобильного интернета в России — оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева. По его словам, безопасность граждан является приоритетом. При этом Песков добавил, что ему ничего не известно о планах по созданию единого государственного органа, который будет отвечать за отключения. Ранее об этом сообщили «Известия», отметив, что такой подход якобы поможет сократить и упорядочить блокировки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители российских регионов рассказали, как выживают без мобильного интернета.

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