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Мошенники атаковали российских психологов

«Известия»: мошенники крадут аккаунты психологов в Google под видом клиентов
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Мошенники стали красть аккаунты Google российских психологов с помощью фальшивых ссылок якобы на видеоконференцию в Google Meet. Об этом пишет издание «Известия».

Один из специалистов рассказал, что мошенник записался к нему на прием за несколько дней и перед началом занятия начал утверждать, что может дозвониться до него только через Google Meet. Спустя 15 минут колебаний психолог прошел по предложенной ссылке. Интерфейс, который он увидел, был на 98% схож с реальным интерфейсом в Google Meet, однако открывшийся сайт потребовал от него ввода регистрационных данных для входа в Google-аккаунт. Когда врач ввел данные, страница зависла, а его «клиент» исчез и удалил переписку.

После взлома мошенник получил доступ к фото- и видеоматериалам, находившимся в облачном хранилище Google.

До этого хакеры с помощью Steam и YouTube научились красть пароли пользователей.

Специалисты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS обнаружили, что злоумышленники создают учетные записи в Steam и включают в их описания данные о серверах управления вредоносным ПО. Такой подход позволяет вирусам обращаться к легитимным ресурсам вместо подозрительных IP-адресов, усложняя обнаружение и блокировку атак.

Через Steam активно распространяются стилеры, такие как MetaStealer, Vidar, Lumma и ACR, похищающие учетные данные, информацию браузеров, данные программ и процессов, переписки и данные криптокошельков.

Ранее стало известно, что хакеры подделывают капчи для кражи паролей россиян.

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