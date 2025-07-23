Россиянам объяснили, как получить компенсацию, если отравился шаурмой

Если вы отравились шаурмой, первым делом необходимо обратиться за медицинской помощью. Даже если симптомы — тошнота, рвота, диарея, слабость — кажутся незначительными, важно зафиксировать факт отравления в медицинских документах, рассказала «Газете.Ru» Надежда Швырева, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры».

«Обратитесь в ближайшую поликлинику, желательно в день возникновения симптомов. Обязательно сообщите врачу, что ели шаурму, где и когда, чтобы это было отражено в диагнозе. По результатам осмотра и анализов вам выдадут медицинскую справку или выписку из амбулаторной карты, где будет указан диагноз и его связь с употреблением некачественного продукта», — рассказала она.

После получения медицинской помощи необходимо сохранить все документы: справки, рецепты, чеки из аптеки, выписки и, самое главное, чек на покупку шаурмы. Если чека нет, можно попытаться подтвердить покупку с помощью чека из приложения банка (если оплата была через СБП или банковской картой), также показаниями свидетелей, записи с камеры видеонаблюдения (если они имелись).

«Далее стоит обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на точку продажи — сделать это можно через официальный сайт, либо по почте, указав название заведения, дату покупки, симптомы и приложив копии медицинских документов», — добавила адвокат.

Перед обращением в суд желательно направить владельцу заведения досудебную претензию. Это не обязательно по закону, но может существенно сэкономить время и деньги: если продавец добровольно выполнит требования (например, возместит расходы на лечение), можно избежать судебной волокиты и расходов.

«Претензию лучше составить в письменной форме, указав обстоятельства отравления, перечень требований (возврат стоимости продукта, компенсация затрат на лечение, моральный вред) и разумный срок для ответа — обычно 10 календарных дней. Ссылаться можно на ст. 1064 Гражданского кодекса РФ (Общие основания ответственности за причинение вреда), а также на ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», где указано право потребителя на возмещение убытков, причиненных вредом здоровью вследствие использования товара ненадлежащего качества», — посоветовала эксперт.

Если претензия останется без ответа или требования не будут выполнены, вы имеете право подать иск в суд. Порядок подачи и рассмотрения гражданских дел регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ. В частности, следует опираться на ст. 131 ГПК РФ (Форма и содержание искового заявления) и ст. 132 ГПК РФ (Документы, прилагаемые к исковому заявлению).

«Иск может быть подан по месту жительства истца, если дело касается защиты прав потребителей (ст. 17 Закона о защите прав потребителей и ст. 29 ГПК РФ), либо по месту нахождения ответчика. При этом, согласно пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, истцы по таким делам освобождаются от уплаты государственной пошлины», — заявила адвокат.

Таким образом, при наличии надлежащих доказательств (медицинских документов, подтверждения покупки, подтвержденной связи между продуктом и отравлением) вы можете защитить свои права и получить компенсацию за причиненный вред — как имущественный, так и моральный.

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