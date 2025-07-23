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Большая часть москвичей не смогут получить выплату за упавшее дерево на авто, заявил эксперт

Эксперт Худяков: большинство автовладельцев не получат выплату из-за непогоды
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Кадр из видео/Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Непогода, накрывшая Москву 21 и 22 июля, принесла тропические ливни и ураганный ветер. Ущерб еще только предстоит подсчитать, но уже сейчас ясно, что одной из самых пострадавших категорий стали владельцы автомобилей. На автомобили массово падали деревья, большая часть авто пострадала из-за подтопления. При этом большинство автовладельцев с полисами каско не смогут компенсировать убытки через свою страховую компанию, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mains.

«По данным Национальной страховой информационной системы, только за 6 месяцев 2024 года россияне приобрели 6,8 млн полисов с урезанным страховым покрытием. При этом статистика Банка России говорит о том, что в 2024 году в России оформлено 10,6 млн полисов каско. Получается, что количество классических полисов, покрывающих в том числе и ущерб от стихийных бедствий, крайне мало. По нашим оценкам, в Москве такие страховки есть примерно у 270 тысяч водителей», — объяснил эксперт.

По словам Худякова, спрос на урезанный формат страхования или мини-каско обусловлен прежде всего желанием сэкономить. Такие полисы стоят от 1,5 до 10 тысяч рублей и имеют очень ограниченное покрытие, например, могут покрывать ущерб в случае ДТП с водителем без ОСАГО или включать только угон.

«Большинство классических полисов каско покрывают ущерб, нанесенный автомобилю в результате стихийного бедствия: наводнение, град, землетрясение, падение деревьев, ураган и другие. Но все зависит от условий конкретного страхового полиса. Важно как минимум уточнить у агента или представителя страховой компании, включены ли природные стихии в состав покрываемых рисков. А еще лучше уделить время и внимательно изучить правила страхования, убедиться, что перечислены риски, характерные для вашей климатической зоны. Также в целом полезно узнать размер страховой суммы, условия вычета франшизы, про сервисные составляющие, такие как приезд аварийного комиссара на место ДТП и другое», — резюмировал он.

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