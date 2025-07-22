В непростые периоды роль культуры особенно важна — она объединяет граждан, морально поддерживает их и укрепляет национальное единство. В Москве для этого реализуется множество культурных проектов. Об этом рассказала начальник управления поддержки преемственности поколений и формирования гражданской идентичности Московского центра воспитательных практик Татьяна Дрегер.

Она отметила большое количество культурных инициатив в Москве. В частности, к 80-летию Великой Победы совместно с Российской Академией образования (РАО) был реализован всероссийский проект «Мы — наследники победителей! Помним, гордимся!», познакомивший юных жителей столицы с рисунками их сверстников, созданными в годы Великой Отечественной войны.

Также московские кадеты, добавила Дрегер, активно принимают участие в выставках, театральных постановках, просмотрах отечественного кино и съемках документальной ленты «Достоин звания Героя». Кроме того, Московский центр воспитательных практик реализует проект «Московское кино в школах», направленный на знакомство детей с достижениями российского кинематографа и искусства. «Эти акции помогают привлечь молодежь к искусству и привить гордость за российскую культуру», — подчеркнула Дрегер.

Она сообщила, что столичные школьные театры часто обращаются к истории России, подвигам и победам народа. Перед постановками учителя обсуждают с детьми важные даты и семейные истории о войне — чтобы новое поколение глубже прочувствовало события прошлого.

«В Москве растет число патриотических спектаклей, музеи открывают выставки о героических страницах истории, проходят творческие конкурсы. Особое значение имеет открытие Музея Героизма на ВДНХ, показы патриотического кино в сети «Москино», иммерсивные постановки в кинопарке и выставки к юбилею Победы», — считает Дрегер.

Педагог добавила, что в столичных школах, колледжах и центрах дополнительного образования работают свыше 1,1 тыс, музеев, более 600 посвящены истории России, включая Великую Отечественную войну и СВО.

По ее мнению, культура помогает пережить непростые времена, воспитывает патриотизм и сохраняет историческую память. Россия, как отметила Дрегер, всегда лидировала в данной сфере, потому стране важно сохранить эту позицию, несмотря на санкции и попытки изоляции.