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Троих россиян осудили за рекламу запрещенных веществ на Арбате

Прокуратура Москвы: трое россиян получили сроки за склонение к употреблению
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Трое жителей Нижегородской области получили по восемь лет колонии за склонение к употреблению запрещенных веществ на Арбате. Об этом сообщает столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Мужчин осудили за преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 2 ст. 230 УК РФ.

По данным правоохранителей, фигуранты пригнали в Москву фургон с громкоговорителем, покрасили авто в черный цвет и нанесли наклейки с QR-кодом, на котором был логотип интернет-магазина, занимающегося реализацией наркотиков.

«‎Вечером 22 марта 2024 года злоумышленники пригнали машину на Арбат и включили на максимальную громкость через громкоговоритель заранее записанный аудиофайл, содержащий музыкальную композицию с дикторским текстом, склоняющим к приобретению и употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Москвы уточнили, что всем фигурантам от 19 до 26 лет. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.

11 июля этого года Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего врача-нарколога Дмитрия Алексеева к 10,5 года лишения свободы, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Ранее российского рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков.

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