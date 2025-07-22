В Югре представили лучшие практики отделений и проектов «Единой России»

Владимир Якушев принял участие в акции «От всего сЕРдца» в Югре

Секретарю генсовета партии «Единая Россия» представили лучшие практики отделений и партпроектов в Югре, сообщает пресс-служба партии.

Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком и секретарем регионального отделения «Единой России», председателем окружной думы Борисом Хозряковым Якушев осмотрел экспозицию «Молодой Гвардии» и принял участие в благотворительной акции «От всего сЕРдца», направленной на поддержку юным жителям подшефной Макеевки ДНР.

По словам Якушева, молодежи необходимо уделять максимум внимания и вовлекать в проекты партии.

«Молодая Гвардия» прекрасно проявила себя в волонтерской и гуманитарной миссиях», — сказал он.

Также руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Данил Гордеев рассказал Якушеву, что за время реализации проекта в автономном округе МГЕР и партия отправили в школы Макеевки более 100 коробок с детскими игрушками, более 700 школьных рюкзаков и около 200 тыс. рублей на спортивный инвентарь.