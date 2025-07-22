На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре представили лучшие практики отделений и проектов «Единой России»

Владимир Якушев принял участие в акции «От всего сЕРдца» в Югре
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Секретарю генсовета партии «Единая Россия» представили лучшие практики отделений и партпроектов в Югре, сообщает пресс-служба партии.

Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком и секретарем регионального отделения «Единой России», председателем окружной думы Борисом Хозряковым Якушев осмотрел экспозицию «Молодой Гвардии» и принял участие в благотворительной акции «От всего сЕРдца», направленной на поддержку юным жителям подшефной Макеевки ДНР.

По словам Якушева, молодежи необходимо уделять максимум внимания и вовлекать в проекты партии.

«Молодая Гвардия» прекрасно проявила себя в волонтерской и гуманитарной миссиях», — сказал он.

Также руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Данил Гордеев рассказал Якушеву, что за время реализации проекта в автономном округе МГЕР и партия отправили в школы Макеевки более 100 коробок с детскими игрушками, более 700 школьных рюкзаков и около 200 тыс. рублей на спортивный инвентарь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами