В зону спецоперации передана большая партия гуманитарного груза

В зону специальной военной операции направлена большая партия гуманитарного груза, включающая мотоциклы, квадроциклы, FPV-дроны и установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Груз передан из ХМАО секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым и главой региона Русланом Кухаруком, сообщила пресс-служба партии.

Владимир Якушев уточнил, что члены партии из разных субъектов страны постоянно направляют бойцам спецоперации необходимую помощь. Чаще всего это транспортные средства и БПЛА.

Техника и оборудование, как отметили в партии, приобретаются за счет средств из депутатского фонда фракции «Единой России» в думе ХМАО. В прошлом году из субъекта участникам СВО было направлено свыше 900 тонн гуманитарного груза, в этом — уже почти 500 тонн.

«Всего в Донбасс и Новороссию мы доставили уже более 141 тыс. тонн гуманитарной помощи, еще около пяти тыс. — в Курскую, Брянскую и Белгородскую области», — рассказал Якушев.

В свою очередь, губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что для правительства региона оказание помощи участникам специальной военной операции, их родным и близким является одной из ключевых задач. Он добавил, что в субъекте вместе с федеральными мерами поддержки действуют также свыше 30 региональных.

«Донастраиваем и корректируем их с учетом запросов бойцов. Работаем вместе с теми, кто представляет интересы жителей Югры на муниципальном и региональном уровнях. На передовой помощь оказываем адресно, в индивидуальном порядке отрабатываем каждую заявку воинских частей, где проходят службу наши земляки. Всего с начала СВО на передовую из ХМАО направлено более 10 тысяч единиц техники и оборудования», — заявил Кухарук.

Также Владимир Якушев посетил в Ханты-Мансийске экспозицию военной техники «Победа за нами», которую направляют в зону СВО. Добровольцы отчитались о проделанной работе и продемонстрировали изделия для фронта, в том числе маскировочные сети и сухпайки. Их для бойцов спецоперации также делают неравнодушные жители.