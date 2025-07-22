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В России отметят выдающихся руководителей в сфере культуры

Стартовал прием заявок на национальную премию для управленцев в области культуры
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Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Руководители из сферы культуры любого уровня — как муниципального, так и регионального и федерального, пригласили принять участие в национальной премии для управленцев отрасли. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 15 августа, сообщили организаторы мероприятия.

Они уточнили, что премия создана для выявления, поддержки и поощрения выдающихся управленцев, сделавших большой вклад в развитие культурной среды РФ и развивающих значимые проекты в сфере. Подать заявку могут все деятели культуры, имеющие опыт управления, в том числе главы профильных департаментов и ведомств, культурных и образовательных учреждений, творческих коллективов и проектов.

«Эта премия дает возможность получить признание талантливым руководителям со всей России. Она подчеркнет значимость их работы и сформирует сообщество профессионалов, нацеленных на развитие индустрии», — отметила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

В премии пять номинаций, охватывающих все направления работы руководителей в сфере культуры. Также предусмотрены три специальные номинации, в которых отметят лучших молодого управленца, наставника и руководителя инициативы в сфере культуры, нацеленной на поддержку участников СВО и членов их семей, укрепление гражданской позиции и национальной идентичности, а также популяризацию героической истории России и культурных традиций.

Оценку заявок проведут экспертный и наблюдательный советы премии. В них включены представители администрации президента России, Минкультуры и других профильных госорганов, главы профессиональных объединений в сфере культуры, общественные деятели, медийные личности и лидеры общественного мнения с экспертным опытом в сфере культуры, а также писатели, режиссеры и деятели искусства. Экспертный совет определит финалистов, наблюдательный — победителей из числа финалистов.

Церемония награждения лауреатов премии запланирована на осень этого года и пройдет в Москве.

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