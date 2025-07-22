Назван способ, который поможет эффективнее запоминать информацию при обучении

Вовлечение большого количества нейронов поможет эффективнее запоминать информацию при обучении. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина.

По ее словам, человек лучше запоминает те факты, которые значимы для него, поэтому новые знания должны иметь «эмоциональную насыщенность».

«Именно поэтому в системе образования так ценятся преподаватели, которые умеют зацепить. Через призму личного опыта гораздо проще запомнить информацию, потому что, когда мы говорим про помнить, это все наши нейроны, которые способны активироваться в какой-то определенной ситуации», — отметила Венерина.

Эксперт добавила, что, чем больше будет таких нейронов, тем легче будет вспоминаться полученная информация.

Ученые из Северо-восточного университета в США до этого выяснили, что клетки могут «запоминать» физическое воздействие, даже после того как оно прекращается. Это открытие меняет наше представление о том, как организм реагирует на кратковременные нагрузки — и почему даже короткие тренировки могут быть полезны.

Ранее ученые открыли в мозге «навигатор удовольствия».