Стали известны задачи ФК «Ахмат» на новый сезон РПЛ

Перед «Ахматом» стоит цель попасть в топ-8 лучших клубов Российской премьер лиги (РПЛ), заявил сегодня генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подписанию соглашения об эксклюзивном партнерстве с букмекерской компанией «Лига ставок».

«Будем бороться. Все игры тяжелые, нет легких в чемпионате. Будем прибавлять, придут футболисты», — сказал глава клуба.

По его словам, в следующем году «Ахмат» отметит 80-летие.

«Это история побед и испытаний, силы воли и характера. Наша задача — команда, которой будет гордиться каждый из нас. В клубе есть полная уверенность, что партнерство с «Лигой Ставок» поможет нам выйти на новый уровень. Пригласили 10 игроков, укрепили ключевые позиции. Наша цель — яркий, зрелищный и атакующий футбол, за который не стыдно», — подчеркнул Ахмед Айдамиров.

«Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание, как это было в прошлые годы. Новый титульный спонсор открывает нам новые возможности. Благодарны нашим партнерам. Особенное внимание будем уделять академии. Наша цель — вырастить новое поколение игроков. Это стратегическое соглашение дает нам ресурсы для роста спортивного и индустриального. Мы благодарны нашим партнерам и уверены, что это сотрудничество будет продуктивным для всех», — резюмировал гендиректор футбольного клуба.

«Я с радостью отмечаю, что наше сотрудничество с ФК «Ахмат» начинается в такой важный и ответственный момент для клуба. Основная миссия «Лиги Ставок» — это развитие и успех. Мы всегда стремимся помочь нашим партнерам занять лидирующие позиции и добиться первых мест», — заявил президент «Лиги ставок» Юрий Красовский.

«Ахмат» выступает в РПЛ без перерывов с 2008 года. За это время команда дважды добиралась до пятого места в чемпионате страны. В минувшем сезоне грозненцы сохранили место в РПЛ по результатам стыковых матчей.