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«Лига ставок» стала официальным спонсором ФК «Ахмат»

Логотип «Лиги ставок» разместят на игровой форме ФК «Ахмат»
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РФК «Ахмат (Грозный)»

Букмекерская компания «Лига ставок» стала официальным спонсором футбольного клуба «Ахмат» из Грозного. Согласно условиям контракта, логотип «Лиги Ставок» будет размещен на игровой форме «Ахмата» и на транспорте команды. Будет брендирована и домашняя арена грозненцев – «Ахмат Арена».

Также соглашение предусматривает установление и развития эффективного сотрудничества для реализации совместных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию футбола на территории Чеченской Республики, а также для продвижения деятельности друг друга.

«Уверен, что партнерство с «Лигой Ставок» станет новой точкой роста для клуба, и вместе мы добьемся поставленных целей», — заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС, посвященной заключению соглашению о партнерстве, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Нам нравится слоган «Ахмат – сила» и я надеюсь, что в сотрудничестве с «Ахматом» наша сила выйдет на новый уровень», — отметил президент «Лиги ставок» Юрий Красовский.

Отвечая на вопрос, почему букмекерская компания выбрала в этом сезоне именно «Ахмат», он ответил, что у команды обновленная команда, новые игроки. «Не скажу, что это стартап, но это реновация (…) Поэтому мы не просто надеемся, а мы уверены, что «Ахмат» в этом сезоне покажет огромный рост, сделает большой скачок. Спасибо за доверие. Мы вместе, чтобы побеждать», — заключил Юрий Красовский.

С 2008 года «Ахмат» является регулярным участником российской премьер-лиги, а «Лига ставок» была основана в 2008 году и на сегодняшний день является одним из лидеров букмекерской индустрии.

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