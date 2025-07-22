«Лига ставок» стала официальным спонсором ФК «Ахмат»

Букмекерская компания «Лига ставок» стала официальным спонсором футбольного клуба «Ахмат» из Грозного. Согласно условиям контракта, логотип «Лиги Ставок» будет размещен на игровой форме «Ахмата» и на транспорте команды. Будет брендирована и домашняя арена грозненцев – «Ахмат Арена».

Также соглашение предусматривает установление и развития эффективного сотрудничества для реализации совместных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию футбола на территории Чеченской Республики, а также для продвижения деятельности друг друга.

«Уверен, что партнерство с «Лигой Ставок» станет новой точкой роста для клуба, и вместе мы добьемся поставленных целей», — заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС, посвященной заключению соглашению о партнерстве, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Нам нравится слоган «Ахмат – сила» и я надеюсь, что в сотрудничестве с «Ахматом» наша сила выйдет на новый уровень», — отметил президент «Лиги ставок» Юрий Красовский.

Отвечая на вопрос, почему букмекерская компания выбрала в этом сезоне именно «Ахмат», он ответил, что у команды обновленная команда, новые игроки. «Не скажу, что это стартап, но это реновация (…) Поэтому мы не просто надеемся, а мы уверены, что «Ахмат» в этом сезоне покажет огромный рост, сделает большой скачок. Спасибо за доверие. Мы вместе, чтобы побеждать», — заключил Юрий Красовский.

С 2008 года «Ахмат» является регулярным участником российской премьер-лиги, а «Лига ставок» была основана в 2008 году и на сегодняшний день является одним из лидеров букмекерской индустрии.